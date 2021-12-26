52-річна Дженніфер Лопес на публіці показує себе виключно в спокусливих образах і яскравих костюмах, іноді дивує і домашнім виглядом без удавання і безлічі фільтрів.

Як пише Politeka.net, нещодавно Лопес вирішила провести святкові вихідні з дітьми і тільки в сімейному колі, тому вирішила також показати, як насолоджувалася тихим часом з дітьми, своєю мамою і друзями її дочки. При цьому вбиратися артистка не стала, вирішила показати себе в досить домашньому образі.

"Скільки двоюрідних братів потрібно, щоб зробити вафлю!?! 🧇 ✨ 😂 # Веселого Різдва !!!! 🎄» - писати Лопес під новими кадрами. Причому позувала вона в світлій піжамі, з розпущеним волоссям і без косметики.

"З Різдвом ♥ ️😘; Ого, ну і розміри вафель, хочу❤️; Гм. Так. Це любов. Сім'я! Я візьму вафлі.; Lol 😂 З Різдвом; краще фото!; З Різдвом Христовим; З Різдвом, дорога🎄; з Різдвом, Дженні❤; і проста красива; це захоплююче; нарівні з подружками дочки» - пишуть в мережі.

Раніше Еллен Дедженерес і Дженніфер Лопес зустрілися в гримерці перед зйомками чергового інтерв'ю і пожартували один над одним. При цьому Лопес в ефектному чорному комбінезоні з розрізами змогла показати, наскільки впевнено і добре виглядає.

З нюдовим макіяжем, розпущеними локонами і в дизайнерському одязі 52-річній зірці не було рівних.

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