52-летняя Дженнифер Лопес на публике показывает себя исключительно в соблазнительных образах и ярких костюмах, иногда удивляет и домашним видом без притворства и множества фильтров.

Как пишет Politeka.net, недавно Лопес решила провести праздничные выходные с детьми и только в семейном кругу, поэтому решила также показать, как наслаждалась тихим временем с детьми, своей мамой и друзьями ее дочери. При этом наряжаться артистка не стала, решила показать себя в довольно домашнем образе.

«Сколько кузенов нужно, чтобы сделать вафлю!?! 🧇✨😂 # Веселого Рождества !!!! 🎄» - пишет Лопес под новыми кадрами. Причем позировала она в светлой пижаме, с распущенными волосами и без косметики.

«С Рождеством ♥ ️😘; Ого, ну и размеры вафель, хочу❤️; Гм. Да. Это любовь. Семья! Я возьму вафли.; Lol 😂 С Рождеством; Лучшее фото!; С Рождеством Христовым; С Рождеством, дорогая🎄; с рождеством, Дженни❤; и простая красивая; это увлекательно; Наравне с подружками дочери» - пишут в сети.

Ранее Эллен Дедженерес и Дженнифер Лопес встретились в гримерке перед съемками очередного интервью и подшутили друг над другом. При этом Лопес в эффектном черном комбинезоне с разрезами смогла показать, насколько уверенно и хорошо выглядит.

С нюдовым макияжем, распущенными локонами и в дизайнерской одежде 52-летней звезде не было равных.

Напомним, что Дженнифер Лопес вдали от семьи поделилась своей радостью

Как сообщала Politeka, Лопес открыто пококетничала с Аффлеком на людях после долгой разлуки

Также Politeka писала, что 52-летняя Лопес в шелковом халатике пошалила на улице, показав идеальный отдых