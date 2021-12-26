Українська співачка Тоня Матвієнко здивувала знімком після чуток про розставання з чоловіком Арсеном Мірзояном.

Як передає Politeka.net, фото артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, нещодавно Арсен Мірзоян здивував шанувальників сумними віршами на своїй сторінці в соцмережі. В Інтернеті навіть стали говорити про розставання співака з дружиною.

На новому знімку, який Тоня Матвієнко показала в сорцсеті, вона зображена поруч з мамою – народною артисткою України Ніною Матвієнко і молодшою донькою, яку назвали на честь знаменитої бабусі. А ось дружина Тоні Матвієнко Арсена Мірзояна на фото не виявилося, що викликало питання у користувачів мережі.

"А Арсена де втратили?"- поцікавилися в коментарях.

Не обійшлося і без компліментів артисткам.

"Дуже красиве фото, приємно дивитися", "красуні", - пишуть в коментарях.

Відреагувала на пост Тоні Матвієнко і Оля Полякова. Вона в коментарі залишила сердечка.

Нагадаємо, Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян познайомилася на проекті "Голос країни". Пара одружилася в 2017 році, через рік після народження дочки, Ніни.

Нагадаємо, Мірзоян натякнув на проблеми у шлюбі з Тонею Матвієнко

Як повідомляла Politeka, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян розповів, як йому важко

Також Politeka писала, що Тоня Матвієнко без макіяжу побешкетувала з чоловіком Мірзояном