Як передає Politeka.net, фото артистка показала на своїй сторінці в Instagram.
Зазначимо, нещодавно Арсен Мірзоян здивував шанувальників сумними віршами на своїй сторінці в соцмережі. В Інтернеті навіть стали говорити про розставання співака з дружиною.
На новому знімку, який Тоня Матвієнко показала в сорцсеті, вона зображена поруч з мамою – народною артисткою України Ніною Матвієнко і молодшою донькою, яку назвали на честь знаменитої бабусі. А ось дружина Тоні Матвієнко Арсена Мірзояна на фото не виявилося, що викликало питання у користувачів мережі.
"А Арсена де втратили?"- поцікавилися в коментарях.
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Не обійшлося і без компліментів артисткам.
"Дуже красиве фото, приємно дивитися", "красуні", - пишуть в коментарях.
Відреагувала на пост Тоні Матвієнко і Оля Полякова. Вона в коментарі залишила сердечка.
Нагадаємо, Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян познайомилася на проекті "Голос країни". Пара одружилася в 2017 році, через рік після народження дочки, Ніни.
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