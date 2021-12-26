Украинская певица Тоня Матвиенко удивила снимком после слухов о расставании с мужем Арсеном Мирзояном.

Как передает Politeka.net, фото артистка показала на своей странице в Инстаграм.

Отметим, недавно Арсен Мирзоян удивил поклонников грустными стихами на своей странице в соцсети. В Интернете даже стали говорить о расставании певца с женой.

На новом снимке, который Тоня Матвиенко показала в сорцсети, она запечатлена рядом с мамой – народной артисткой Украины Ниной Матвиенко и младшей дочкой, которую назвали в честь знаменитой бабушки. А вот супруга Тони Матвиенко Арсена Мирзояна на фото не оказалось, что вызвало вопросы у пользователей Сети.

"А Арсена где потеряли?" - поинтересовались в комментариях.

Не обошлось и без комплиментов артисткам.

«Очень красивое фото, приятно смотреть», «Красавицы», - пишут в комментариях.

Отреагировала на пост Тони Матвиенко и Оля Полякова. Она в комментарии оставила сердечка.

Напомним, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомилась на проекте "Голос країни". Пара поженилась в 2017 году, через год после рождения дочки, Нины.

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