Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Лідія Таран, яка працює в ТСН на телеканалі "1+1", вирушила на Різдво до Франції. Про свої пригоди в зимовій країні телезірка розповіла на сторінці в Instagram, а також поділилася милими кадрами.

Виявилося, що під час подорожі за кордон, Лідія вирішила покататися на велосипеді зі своїми французькими друзями. І це незважаючи на мокру погоду і холод. На кадрах, які телеведуча виклала в мережу, можна побачити, що вона промокла, проте виглядає при цьому вельми щасливою.

У підписі до фото Таран розповіла про те, що проїхала на велосипеді 50 кілометрів і сильно промокла.

"Ту ва бієн! Сказали мені мої Французькі друзі - і ми поїхали... Не знаю, як там бігають марафони і все інше. Але у мене легке обмороження кінцівок, абсолютне намокання всього і повне нерозуміння, як я дійду до літака тепер. Куди їздили і як я виглядала після - дивіться в сторіс. Зустрінемося в нормальному новорічному Києві", - написала ведуча.

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