Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Лидия Таран часто рассказывает о себе, о неловких моментах на съемках и радует кадрами из фотосессий. В этот раз по случаю праздника телеведущая решила сопроводить поздравления с яркими тематическими фото.

На атмосферных праздничных фото телеведущая решила сделать акцент на окружении и с удовольствием позировала перед камерами с распущенными локонами.

««Ох кто кто Николая любит?» и ВСЕ! 😀Романтическое настроение, потому что мечты должны сбываться, потому что это особый день😇❤️» - пишет Лидия под кадрами.

Поклонники отреагировали:

«Невероятная!🔥; Вы невероятно красива! 😍; Пусть этот праздник принесет вам, что-то настоящее на долгие годы! ♥; Шикарная женщина🔥🔥👏; Красивая; Красотка))); Красавица🔥; Красавица ❤; Очень хорошая 😍; Все любят святого Николая но не все знают его историю и как он стал святым😢».

Также в Инстаграм Таран опубликовала фото, сделанные в Буковеле. На фото и она, и ее дочка-подросток позировали в экипировке, полностью готовые к спуску на лыжах. Выглядела Таран очень счастливой. Было видно, что она довольна отпуском.

«Сезон открыт! На горах сегодня туманно, поэтому вот вам фотка из очереди в кассу. Мы с малышкой пошли кататься, и желаем вам всем чудесной субботы», - подписала фото звезда.

Напомним, что Лидия Таран показала себя в повседневной жизни: "Нестильная фигня".

Ранее Politeka писала, что Таран показала красавицу-дочку на отдыхе в Буковеле.

А еще Politeka сообщала, что Таран показала, как спасается от холода: "Мама точно будет довольна".