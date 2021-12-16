Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Лидия Таран поделилась рецептом и пошаговой инструкцией по приготовлению.

«Штолен! Чудесный, рождественский! Душный! Мой первый. С первого раза! Главный секрет - не остановиться на реализации самого первого пункта рецепта - а именно купить хороший ром», - отметила Таран.

Вам понадобится:

300 гр муки,

50 гр жареного миндаля,

1 ч.л разрыхлителя,

1 пакетик ванильного сахара,

1 ч.л. кардомона,

150 гр сыра кремовой смеси,

50 гр цукатов,

50 гр изюма,

1 куриное яйцо,

1 апельсин,

75 гр сахара,

95 гр сливочного масла.

«Мои выводы!

1. Как и любая ритуальная выпечка, немного нуждается в работе - но оно того стоит.

2. Ром, который не впитают в себя сухофрукты и цукаты, можно добавить к чаю.

3. В доме пахнет Рождеством и радостью.

4. Ощущение, что ты теперь принадлежишь к высшей лиге пекарей, потому что штолен - это вам не шарлотка или просто пряник», - отметила телеведущая.

Напомним, что Лидия Таран показала себя в повседневной жизни: "Нестильная фигня".

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