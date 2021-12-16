Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Лидия Таран поделилась рецептом и пошаговой инструкцией по приготовлению.
«Штолен! Чудесный, рождественский! Душный! Мой первый. С первого раза! Главный секрет - не остановиться на реализации самого первого пункта рецепта - а именно купить хороший ром», - отметила Таран.
Вам понадобится:
- 300 гр муки,
- 50 гр жареного миндаля,
- 1 ч.л разрыхлителя,
- 1 пакетик ванильного сахара,
- 1 ч.л. кардомона,
- 150 гр сыра кремовой смеси,
- 50 гр цукатов,
- 50 гр изюма,
- 1 куриное яйцо,
- 1 апельсин,
- 75 гр сахара,
- 95 гр сливочного масла.
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«Мои выводы!
1. Как и любая ритуальная выпечка, немного нуждается в работе - но оно того стоит.
2. Ром, который не впитают в себя сухофрукты и цукаты, можно добавить к чаю.
3. В доме пахнет Рождеством и радостью.
4. Ощущение, что ты теперь принадлежишь к высшей лиге пекарей, потому что штолен - это вам не шарлотка или просто пряник», - отметила телеведущая.
Напомним, что Лидия Таран показала себя в повседневной жизни: "Нестильная фигня".
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