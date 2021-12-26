Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка разом з Сергієм Притулою та Євгеном Котом була у складі членів журі шоу "Україна має талант" після фіналу поділилася своїми враженнями. Зірка опублікувала в своєму Instagram яскраві кадри з фіналу і красиво попрощалася з проектом.
На фотографіях Ксенія показала себе з учасниками та колегами, а також продемонструвала свій розкішний образ в деталях. Як видно, для фіналу актриса підібрала довге бордове плаття з цікавим коміром і манжетами, яке ідеально лягло по фігурі, підкреслюючи тонку талію. Її волосся зібране у високий елегантний пучок, а на обличчі акуратний вечірній макіяж.
У підписі до фото Мішина поділилася враженнями: "Мій шлях у рамках "Україна має талант" розпочався пів року тому. Це було хвилююче, стресово, але і шалено цікаво. Нова роль, нова мрія увірвалася в моє життя несподівано і красиво! Ця приголомшлива сторінка мого життя подарувала мені нові знайомства, враження і непідробні емоції, які пронизували мене кожен раз, коли я сиділа за столом журі. Ви не уявляєте скільки разів моя свідомість здійснювала скачок, коли я бачила таку кількість талановитих людей, обдарованих людей".
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Також Ксенія трепетно привітала переможця Артема Феська: "Я вітаю від щирого серця переможця @iimtema. Артем, твоя перемога прекрасна! Тебе безумовно любить Бог!".
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