Актриса Ксения Мишина, которая была героиней "Холостячки-1", поделилась своими секретами, касающиеся ухода за внешностью - теперь все могут узнать, чем звезда пользуется.

Ксения Мишина тщательно следит за внешностью, пишет Politeka.net. В недавнем интервью Кате Осадчей артистка рассказала, что предпочитает уходовые средства косметическим. В косметичке звезды много кремов, которыми она любит намазаться на ночь, чтобы кожа увлажнилась.

Кроме того, звезда много уделяет времени уходу за волосами. По словам Ксении Мишиной, во время съемок, в том же сериале "Крепостная" она просила по возможности использовать накладные волосы, чтобы не портить свои.

В новом посте актриса рассказала - она решила поделиться секретами по уходу за волосами, а сама она умеет хранить чужие тайны - так говорят ее подруги.

"Я прошла длинный путь поиска своего ухода, прежде чем вывела идеальную формулу ухода за волосами", - написала Ксения Мишина.

Как артистка отметила, она попробовала десятки самых разных продуктов, и пришла к выводу, что необязательно ходить в салон. В арсенале звезды есть пять самых действенных корейских брендов, которыми она пользуется сама.

"На самом деле для того, чтобы стать обладательницей космической шевелюры нужно немного: просто знать разные секреты!", - написала звезда.

Напомним, малолетний сын "Холостячки" Ксении Мишиной уже сел за руль

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