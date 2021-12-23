Ксения Мишина тщательно следит за внешностью, пишет Politeka.net. В недавнем интервью Кате Осадчей артистка рассказала, что предпочитает уходовые средства косметическим. В косметичке звезды много кремов, которыми она любит намазаться на ночь, чтобы кожа увлажнилась.
Кроме того, звезда много уделяет времени уходу за волосами. По словам Ксении Мишиной, во время съемок, в том же сериале "Крепостная" она просила по возможности использовать накладные волосы, чтобы не портить свои.
В новом посте актриса рассказала - она решила поделиться секретами по уходу за волосами, а сама она умеет хранить чужие тайны - так говорят ее подруги.
"Я прошла длинный путь поиска своего ухода, прежде чем вывела идеальную формулу ухода за волосами", - написала Ксения Мишина.
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Как артистка отметила, она попробовала десятки самых разных продуктов, и пришла к выводу, что необязательно ходить в салон. В арсенале звезды есть пять самых действенных корейских брендов, которыми она пользуется сама.
"На самом деле для того, чтобы стать обладательницей космической шевелюры нужно немного: просто знать разные секреты!", - написала звезда.
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