Известная актриса, которая была в составе жюри "Україна має талант", красиво и эмоционально попрощалась с проектом после финала.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом была в составе членов жюри шоу "Україна має талант" после финала поделилась своими впечатлениями. Звезда опубликовала в своем Instagram яркие кадры с финала и красиво попрощалась с проектом.

На фотографиях Ксения показала себя с участниками и коллегами, а также продемонстрировала свой роскошный образ в деталях. Как видно, для финала актриса подобрала длинное бордовое платье с интересным воротником и манжетами, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая тонкую талию. Ее волосы собраны в высокий элегантный пучок, а на лице аккуратный вечерний макияж.

В подписи к фото Мишина поделилась впечатлениями: "Мой путь в рамках "Україна має талант" начался полгода назад. Это было волнительно, стрессово, но и безумно интересно. Новая роль, новая мечта ворвалась в мою жизнь неожиданно и красиво! Эта потрясающая страница моей жизни подарила мне новые знакомства, впечатления и неподдельные эмоции, которые пронизывали меня каждый раз, когда я сидела за столом жюри. Вы не представляете сколько раз мое сознание совершало скачек, когда я видела такое количество талантливых людей, одаренных людей".

Также Ксения трепетно поздравила победителя Артема Фесько: "Я поздравляю от всей души победителя @iimtema. Артём, твоя победа прекрасна! Тебя безусловно любит Бог!".

Напомним, Судья "Україна має талант" Кот поразил кадрами и признанием после финала: "Жалею только...".

Как сообщала Politeka, Юный победитель "Україна має талант" ошеломил зрителей и судей: "Достоин мировой сцены".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина решила рассказать о секретах, про которые нельзя молчать: "На самом деле...".