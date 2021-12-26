Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился на шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с актрисой Ксенией Мишиной. Через несколько месяцев они смогли одержать победу, а сейчас они стали новыми судьями шоу "Україна має талант.

Так, на этот раз хореограф опубликовал новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Евгений Кот показал, как прошел финал шоу "Україна має талант". Под фотографиями судья шоу решил поделиться впечатлениями от финала.

"Вчера состоялся финал великолепного, невероятного шоу "Україна має талант".

Я очень рад был стать судьей этого шоу! Для меня это была большая ответственность, также это новая ступенька в моей карьере! Жалею только по поводу того, что этот сезон закончился! Мне хочется еще! Это был очень красивый, талантливый и очень теплый проект! Спасибо всем: продюсерам, режиссерам, операторам, журналистам, сценаристам всем причастным! Спасибо коллеги Сергей Притула, Ксения Мишина и Григорий Решетник

Впереди нас и вас ждет больше!", — поделился Евгений Кот.

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