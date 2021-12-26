Як повідомляє Politeka.net, на сторінці студії "Квартал 95" в Instagram опублікували кумедне відео, в якому показали, як знімали новорічний концерт "Вечірнього Кварталу", який покажуть українцям вже 31 Грудня.

У ролику можна побачити улюблених акторів студії, серед яких Євген Кошовий, Олена Кравець, Володимир Мартинець. А також артистів, які брали участь у концерті, серед яких Монатік, Оля Полякова, Потап, Олег Винник та багато інших.

У підписі до відео написали: "Така неймовірна святкова атмосфера панує за лаштунками концерту "Вечірнього Кварталу" тільки раз на рік – коли ми знімаємо саме Новорічний "Вечірній Квартал"! Розкриваємо секрети, що вас чекає в ефірі вже 31 грудня о 20:00 на 1+1!".

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