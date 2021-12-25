Как передает Politeka.net, в Инстаграм Виктория Ткач решила поделиться своими размышлениями о том, как облегчить жизнь человечеству.

«Многие говорят, что уже всё изобрели! Мы летаем на самолетах, видим друг друга по видео связи, находясь на расстоянии 1000 км, разговариваем с Сири, айфон считает пройденные шаги, машины заправляются от розетки. Но я считаю, что нам не хватает действительно нужных вещей», - отметила Виктория.

По ее словам, человечеству просто необходимо изобрести чемодан, в который всё укладывается самостоятельно, шлеп-руку, которая не дает есть после шести, несмываемый лак для ногтей, очиститель семечек, мандарин и креветок, а также вечные колготки без стрелок.

Отметим, что Виктория сопроводила пост ярким фото, которое сделала в лифте. Выглядела женщина превосходно. Кроме этого, Ткач доказала, что умеет шутить не хуже звездного мужа.

Напомним, что Виктория Ткач засветила, с кем просыпается по утрам: кадры.

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