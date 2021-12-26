Как сообщает Politeka.net, на странице студии "Квартал 95" в Instagram опубликовали забавное видео, в котором показали, как снимали новогодний концерт "Вечернего квартала", который покажут украинцам уже 31 декабря.

В ролике можно увидеть любимых актеров студии, среди которых Евгений Кошевой, Елена Кравец, Владимир Мартынец. А также артистов, которые принимали участие в концерте, среди которых Монатик, Оля Полякова, Потап, Олег Винник и многие другие.

В подписи к видео написали: "Такая невероятная праздничная атмосфера царит за кулисами концерта "Вечернего Квартала" только раз в год – когда мы снимаем именно Новогодний "Вечерний Квартал"! Раскрываем секреты, что вас ждет в эфире уже 31 декабря в 20:00 на 1+1!".

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