Як пише Politeka.net, зірка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Публікацію Соня приурочила до святкування католицького Різдва.

На знімку співачка була зображена зі своїм чоловіком, хокеїстом Олегом Петровим. Судячи з заднього плану, фото було зроблено в роздягальні хокейної команди, в якій Петров виступає на позиції воротаря. Так, ззаду красувалася форма інших спортсменів-сокомандників Олега.

Соня Кей і її чоловік були тепло одягнені в чорні куртки і шапки. Дружина обіймала чоловіка за шию, притулившись до нього в зворушливому поцілунку. Пара виглядала дуже захопленою один одним.

"Щасливого Різдва!", - написала в підписі до знімка Соня, звернувшись до своїх передплатників.

Її фанати не змогли пройти повз такого фото.

"Кращі", "красива пара", "красунчики", "Кохання зима не заморозити!", "Кращі", "Супер", "самі самі", "вогонь", "Люблю", "Справжня любов", - пишуть люди в коментарі до знімка.

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