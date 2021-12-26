Як пише Politeka.net, зірка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Публікацію Соня приурочила до святкування католицького Різдва.
На знімку співачка була зображена зі своїм чоловіком, хокеїстом Олегом Петровим. Судячи з заднього плану, фото було зроблено в роздягальні хокейної команди, в якій Петров виступає на позиції воротаря. Так, ззаду красувалася форма інших спортсменів-сокомандників Олега.
Соня Кей і її чоловік були тепло одягнені в чорні куртки і шапки. Дружина обіймала чоловіка за шию, притулившись до нього в зворушливому поцілунку. Пара виглядала дуже захопленою один одним.
"Щасливого Різдва!", - написала в підписі до знімка Соня, звернувшись до своїх передплатників.
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Її фанати не змогли пройти повз такого фото.
"Кращі", "красива пара", "красунчики", "Кохання зима не заморозити!", "Кращі", "Супер", "самі самі", "вогонь", "Люблю", "Справжня любов", - пишуть люди в коментарі до знімка.
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