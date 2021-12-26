Дружина відомого українського співака Віктора Павлика після їх сімейної сварки поділилася спільними кадрами, а також своїми роздумами про щастя і кохання.

Як пише Politeka.net, 27-річна блогерка Катерина Репяхова опублікувала новий пост у своєму Instagram. У ньому дівчина вирішила продемонструвати, що остаточно помирилася зі своїм чоловіком.

На кадрах 55-річний Віктор Павлик із задоволеною посмішкою позував поруч з молодою дружиною і сином на тлі новорічних декорацій. Подружня пара виглядала як ні в чому не бувало, хоча всього кілька днів тому вони були на межі розлучення.

"Щастя - це те, що не купиш за гроші. Любов, взаєморозуміння і віра близьких в тебе. А ще вважаю, що ніхто не в змозі зробити нас щасливими, поки ми самі по собі нещасливі. Згодні?", - підписала кадри Репяхова.

Для фотосесії блогерка вибрала довге шовкове плаття холодного рожевого відтінку з глибоким декольте.

На початку тижня Репяхова розповіла в соцмережах, що Павлик її сильно образив і тепер вона не впевнена, що у їх відносини є майбутнє. Однак через пару днів Катерина повідомила, що вони змогли знайти спільну мову і подолати кризу в сімейному житті.

Нагадаємо, Віктор Павлік дістав з кишені сюрприз, збентеживши молоду дружину.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика після сварки з чоловіком заговорила про свята.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика поскаржилася українцям на зірвані плани і назвала причину.