Жена известного украинского певца Виктора Павлика после их семейной ссоры поделилась совместными кадрами, а также своими размышлениями о счастье и любви.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя блогерша Екатерина Репяхова опубликовала новый пост в своем Инстаграм. В нем девушка решила продемонстрировать, что окончательно помирилась со своим мужем.

На кадрах 55-летний Виктор Павлик с довольной улыбкой позировал рядом с молодой женой и сыном на фоне новогодних декораций. Супружеская пара выглядела как ни в чем не бывало, хотя всего несколько дней назад они были на грани развода.

«Счастье - это то, что не купишь за деньги. Любовь, взаимопонимание и вера близких в тебя. А ещё считаю, что никто не в состоянии сделать нас счастливыми, пока мы сами по себе несчастливы. Согласны?», - подписала кадры Репяхова.

Для фотосессии блогерша выбрала длинное шелковое платье холодного розового оттенка с глубоким декольте.

В начале недели Репяхова рассказала в соцсетях, что Павлик ее сильно обидел и теперь она не уверена, что у их отношения есть будущее. Однако через пару дней Екатерина сообщила, что они смогли найти общий язык и преодолеть кризис в семейной жизни.

Напомним, Виктор Павлик достал из кармана сюрприз, обескуражив молодую жену.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика после ссоры с мужем заговорила о праздниках.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика пожаловалась украинцам на сорванные планы и назвала причину.