Как передает Politeka.net, в Инстаграм Екатерина Репяхова опубликовала видео, сделанное в торговом центре во время покупок. Девушка выглядела очень счастливой и воодушевленной.

«Все! К встрече Нового года мы готовы. Ничто не помешает мне быть на позитиве и получать от жизни максимум удовольствия. Мечтаю поскорее уехать из Киева. Хочется гор и свежего воздуха. А это произойдёт уже завтра», - подписала видео блогерша, рассказав, что будет отмечать праздники в горах.

В комментариях поклонники оставили ей массу отзывов и пожеланий.

«Ух ты какая Вы классная. Удачи во всем, пусть этот Год останется в памяти навсегда, а Новый принесет лучшие моменты», «Какая счастливая», «Выглядите очень хорошо», «Всегда на позитиве», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Репяхова сильно поссорилась с мужем, о чем рассказывала у себя в сети. Кроме этого, она продолжает судиться с бывшей женой артиста из-за оскорблений.

Напомним, что Екатерина Репяхова после ссоры с мужем рассказала, где будет встречать Новый год: "Может кто-то...".

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