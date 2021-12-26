Совсем недавно 27-летняя Репяхова на всю страну призналась, что они с 55-летним Павликом поссорились, после того, как она решила подать в суд на предыдущую супругу артиста – Ларису Созаеву, но ее муж решение не поддержал. После этого в слезах она сообщила, что так им с Виктором будет сложно жить вместе.
Тем не менее, после нескольких дней тишины она решила принять поведение мужа и простить его, пойдя на примерение ради ребенка, как она сама сказала. Теперь в сети снова появляются разные стори в профиле Репяховой, привыкшей показывать чуть ли не каждый свой шаг.
«Муж приехал с работы» - показывает Катерина и демонстрирует образ Павлика этим вечером. Причем не обошлось без курьезов. Мужчина распахнул пальто, похвастался аккуратным костюмом, а затем достал из карманов яблоко, которое спрятал, чем рассмешил жену.
«И все?» - удивленно спросила она, показывая, что между ними снова простые отношения и они разговаривают.
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В новом посте Екатерина Репяхова показала фото, на которых запечатлена с Виктором Павликом.
«Наша семья стала крепче! Кризис в отношениях имеет два очевидных направления своего разрешения: пара может завершить свое существование и разойтись или выйти на более высокий уровень отношений. И мы часто забываем о втором варианте и просто пугаемся кризиса как явления, но стоя на месте сложнее сделать прыжок, чем если вы разбежитесь», - завила она.
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