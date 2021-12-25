Четвертая жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала поклонникам, что они были вынуждены отложить свой выезд из Киева.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram 27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая пол года назад родила исполнителю сына, часто рассказывает поклонникам об их планах, а также делится фотографиями с мужем и маленьким Михаилом.

На этот раз Репяхова рассказала, что им пришлось отложить выезд во Львов из-за ее плохого самочувствия.

"Доброе утро. Мы не выехали во Львов. Я себя плохо чувствую. Нужно немного отлежаться и завтра выедем", - пояснила Екатерина.

Напомним, что недавно Репяхова рассказала поклонникам о серьезной ссоре с мужем и призналась, что даже планировала улететь с сыном на Новый год в Египет. Однако паре все же удалось уладить конфликт. Жена Павлика рассказала, что они решили встречать 2022 в Карпатах.

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