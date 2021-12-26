Культова американська співачка Мадонна показала в атмосферному відео, як відсвяткувала Різдво вдома зі своїми найближчими людьми.

Як пише Politeka.net, 63-річна артистка поділилася веселими кадрами зі своїми шанувальниками в Instagram.

Напередодні в США відзначали католицьке Різдво, яке є традиційним сімейним святом для американців. Мадонна не стала відходити від традицій, і провела цей день зі своєю сім'єю, а точніше з його частиною. Так, на кадрах можна побачити прийомних дітей артистки.

Судячи з відео, сім'я зібралася за столом з розкішною сервіруванням і свічками. На кадрах присутня ефектна корона, яку в якийсь момент приміряє одна з дочок Мадонна.

Також сімейство разом розпаковувало подарунки і хвалилося своєю ялинкою, прикрашеною іграшками в блакитних тонах.

"Блакитне Різдво", - підписала кадри Мадонна.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Люблю тебе", "Ну хоч щось цікаве", "Оу, матуся", "Щасливих свят і гарного настрою, королева", "з Різдвом тебе і твою прекрасну сім'ю! Бажаю здоров'я і щастя", - пишуть люди.

Всього у Мадонна шестеро дітей-двоє рідних і четверо прийомних. На кадрах були присутні тільки прийомні діти, які молодші за своїх старших брата і сестри – 16-річні Девід Банда і Мерсі Джеймс, А також дев'ятирічні двійнята Стелла і Естер.

Нагадаємо, 63-річна Мадонна на честь свята побалувала чоловіків провокаційними кадрами.

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