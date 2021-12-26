Відома співачка Світлана Лобода показала себе перед концертом в ефектному чорному вбранні незвичайного крою, поділившись зачаровуючими кадрами.

Як пише Politeka.net, співачка опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. Зараз Лобода вирушила з концертом до Білорусі, де не могла не порадувати шанувальників ефектним образом на сцені.

На кадрах співачка показала вбрання у всій красі. Вона була одягнена у візерунковий чорний боді з овальним вирізом на грудях, рукавами і довгим плащем. Тканина, розшита паєтками, переливалася при кожному русі артистки.

На відео Лобода показала, як йде через коридор, приковуючи до себе погляди. Співачка виявляється спочатку в гримерці, а потім явно направляється вже на сцену, щоб постати перед глядачами.

"Вчора був дуже потужний концерт у Мінську !!!!! спасибі всім за такий заряд енергії", - написала Лобода.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Клас, до речі Лобода так на Шер тут схожа", "навіщо так без смаку одягатися?", "подивіться як всі обертаються на неї", "спасибі вам! концерт розірвав моє серце! мурашки йшли від вашого тембру!", "Фатальна красуня", "Сильно схудла куди поділися круглі стегна?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Світлана Лобода взялася переспівувати відомого артиста, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода прикувала погляди до пухких губ, вразивши заявою.

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