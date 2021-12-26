Известная певица Светлана Лобода показала себя перед концертом в эффектном черном наряде необычного кроя, поделившись завораживающими кадрами.

Как пишет Politeka.net, певица опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. Сейчас Лобода отправилась с концертом в Беларусь, где не могла не порадовать поклонников эффектным образом на сцене.

На кадрах певица показала наряд во всей красе. Она была одета в узорный черный боди с овальным вырезом на груди, рукавами и длинным плащом. Ткань, расшитая пайетками, переливалась при каждом движении артистки.

На видео Лобода показала, как идет через коридор, приковывая к себе взгляды. Певица оказывается сначала в гримерке, а затем явно направляется уже на сцену, чтобы предстать перед зрителями.

«Вчера был очень мощный концерт в Минске !!!!! спасибо всем за такой заряд энергии», - написала Лобода.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Класс, кстати Лобода так на Шер тут похожа», «Зачем так безвкусно одеваться?», «посмотрите как все оборачиваются на неё», «спасибо вам! концерт разорвал мое сердце! мурашки шли от вашего тембра!», «Роковая красотка», «Сильно похудела куда делись круглые бедра?», - пишут люди.

Напомним, Светлана Лобода взялась перепевать известного артиста, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Светлана Лобода приковала взгляды к пухлым губам, впечатлив заявлением.

Также Politeka писала, что Лобода поздравила свою помощницу странным фото в сети.