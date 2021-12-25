Известная певица Светлана Лобода, которая уехала жить и строить карьеру в России, записала ремейк на песню "Все пройдет", которая стала саундтреком сериала "Везет".

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram известная 39-летняя певица Светлана Лобода, которая родилась в Киеве, но уехала жить и строить карьеру в России, рассказала поклонникам о выходе ее ремейка на песню "Все пройдет", которая стала саундтреком к фильму "Везет".

"Вчера вышел мой Саундтрек на легендарную песню "Всё пройдёт" к фильму "Везёт".

Каждая песня , как ребёнок. так трепетно.... так бережно отношусь я к этой композиции , столько воспоминаний и эмоций она во мне вызывает... мое детство... и казалось красивее песни я и не слышала



Боялась не испросить...

надеюсь Вам понравилось наше прочтение ?👱‍♀️



на всех цифровых площадках

ссылка в шапке 🙌 ", - написала Светлана Лобода.

Заметим, что впервые эту песню, которая была написана в 1981 году, спел в музыкальной комедии народный артист РСФСР Михаил Боярский "Куда он денется!".

Ранее Politeka писала, что Лобода поздравила свою помощницу странным фото в сети: "Спасибо, Светлана!".

Напомним, что Светлана Лобода в маечке заинтриговала поклонников томным видом: "Жду...".

А еще Politeka сообщала, что Лобода покорила видом в платье со слишком глубоким вырезом: "Снегурочка, это вы?".