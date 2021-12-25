Как пишет Politeka.net, в своем Instagram известная 39-летняя певица Светлана Лобода, которая родилась в Киеве, но уехала жить и строить карьеру в России, рассказала поклонникам о выходе ее ремейка на песню "Все пройдет", которая стала саундтреком к фильму "Везет".
"Вчера вышел мой Саундтрек на легендарную песню "Всё пройдёт" к фильму "Везёт".
Каждая песня , как ребёнок. так трепетно.... так бережно отношусь я к этой композиции , столько воспоминаний и эмоций она во мне вызывает... мое детство... и казалось красивее песни я и не слышала
Боялась не испросить...
надеюсь Вам понравилось наше прочтение ?👱♀️
на всех цифровых площадках
ссылка в шапке 🙌 ", - написала Светлана Лобода.
Заметим, что впервые эту песню, которая была написана в 1981 году, спел в музыкальной комедии народный артист РСФСР Михаил Боярский "Куда он денется!".
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