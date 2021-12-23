Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Светлана Лобода, которая активно строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, и при этом недавно переехала жить в Европу, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала на своей странице мрачное черно-белое фото, на котором позирует со своей помощницей и поздравила ее с днем рождения.

На снимке Светлана сидит видимо у зеркала в гримерной, она выглядит задумчивой и уставшей. Перед камерой она появилась в строгом светлом костюме, ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж. за ее спиной стоит та самая помощница Людочка, которая сопровождает певицу везде. Причем девушка выглядит очень мрачно, а ее лице закрыто темной маской.

В подписи к совсем непраздничной фотографии Лобода написала: "С Днём Рождения, моя Людочка ❤️". Также она отметила страницу девушки. В комментариях к публикации пользователи присоединились к поздравлениям и начали писать теплые слова пожеланий. К слову, сама помощница скромно ответила Лобода в комментариях: "Спасибо, Светочка! Безгранично люблю и ценю".

Напомним, Светлана Лобода в маечке заинтриговала поклонников томным видом: "Жду…".

Как сообщала Politeka, Лобода покорила видом в платье с чересчур глубоким вырезом: "Снегурочка, вы ли это?".

Также Politeka писала, что Лобода в сверкающем наряде подняла новогоднее настроение: "Разорвет все рестораны".