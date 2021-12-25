Украинская певица Светлана Лобода, которая уехала жить и строить карьеру в Россию, похвасталась выходом новой песни в ее исполнении.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Светлана Лобода опубликовала видеообращение к поклонникам. Артистка попросила своих подписчиков оценить новую песню.

«Ребята, мои хорошие, и снова у меня прекрасная новость. Сегодня у меня вышел ремейк на песню «Все пройдет» легендарного композитора Максима Дунаевского. Это саундтрек к фильму «Везет». Я бы хотела, чтобы вы ее послушали. Мне кажется, у нас получилось новое прочтение этой композиции. Я вот ее слушаю сегодня в течение всего дня. И очень довольна результатом», - заявила звезда.

Отметим, что выглядела Светлана Лобода впечатляюще. Ее волосы были выпрямлены, а на губах красовалась красная помада, которая визуально сильно увеличила ее и без того пухлые губы. У себя в Инстаграм Лобода также опубликовала клип на новую песню.

Напомним, что Лобода покорила видом в платье с чересчур глубоким вырезом: «Снегурочка, вы ли это?».

Еще Politeka писала, Лобода поздравила свою помощницу странным фото в сети: "Спасибо, Светочка!".

Также Politeka сообщала, что Светлана Лобода в маечке заинтриговала поклонников томным видом: «Жду…».