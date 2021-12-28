51-річна українська співачка Ірина Білик з'явилася на одній з українських прем'єр разом з молодшим сином, чим привернула увагу шанувальників.

Ірина Білик часто відвідує світські заходи, повідомляє Politeka.net. Зокрема, цього разу зірка побувала на прем'єрі мюзиклу «Нова Снігова Королева». З собою артистка взяла молодшого сина, Табріза.

Фото опублікували на Instagram-сторінці програми "Світське життя", разом з родиною позувала і телеведуча Катя Осадча.

""Світське життя" на прем'єрі мюзиклу «Нова Снігова Королева» 💙

P. S. дивитися всім! А то попросимо @polyakovamusic застосувати свою магію️️", - написали автори поста.

Користувачі Мережі стали активно обговорювати знімок.

"Ірина Білик прекрасна!!! 🔥 🔥 🔥 ", "Ірочка з Табризом красива матуся, лапочка синочок👏❤️", " у одного і того ж пластичного хірурга були? Катя та Іра", " @bilyk_iryna, @tabrizakhmadov два улюблених янголята! Обіймаємо міцно-міцно! 🤗🤗🤗🤗", "Білик хороша, але вже на себе не схожа", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Ірина Білик - мама двох синів - Гліба, і народженого сурогатною матір'ю, Табриза. Останній народився в 2015 році в шлюбі з режисером і продюсером Асланом Ахмадовим. Пара розлучилася через те, що жила в різних країнах.

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