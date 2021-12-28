Ольга Сумська відвідує світські заходи, на яких зустрічається з колегами, пише Politeka.net. Співак Віталій Козловський вирішив поділитися, як пройшла одна із зустрічей.
Артист опублікував відео, яке було знято навесні цього року. На кадрах Ольга Сумська каже, як їй пощастило зустріти Віталія Козловського і Павла Зіброва.
"Сьогодні мені пощастило двічі. Зустріла таких красенів. В розумієте мене, так?",- розповіла актриса, а Віталій Козловський поцілував їй руку.
Зірка ніби змусила згоряти від почуттів, і Павло Зібров жартома вигукнув: "Я завожуся", а Віталій Козловський додав: "Обожнюю".
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Зазначимо, Ольга Сумська перебуває в шлюбі з колегою Віталієм Борисюком з 1996 року. У пари є спільна дочка Анна.
Актриса часто ділиться сімейними кадрами, на яких ласкаво називає чоловіка "Віталічком". Видно, що пара зберегла тепло і любов один до одного крізь роки.
Примітно, що це другий шлюб для артистки, раніше вона була одружена з актором Євгеном Паперним.
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