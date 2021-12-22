Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, как выглядела около 30 лет назад до брака с Виталием Борисюком.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Её визитной карточкой стала роль главной героини Роксоланы в одноименном сериале "Роксолана", который и принес ей большую популярность. Помимо этого она играла во множестве фильмов. Как известно, Ольга Сумская уже более 25 лет вместе со своим мужем Виталием Борисюком. До этого она была замужем за Евгением Паперным.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре Ольга Сумская показала, как она выглядела около 30 лет назад, до брака с Виталием Борисюком. Фото сделано в театре Леси Украинки, где актриса играла роль Моны в спектакле "Дама без камелий".

"Дама без камелий, 1992 год", — рассказала Ольга Сумская.

Напомним, недавно Ольга Сумская показывала, как она выглядела в 19 лет, когда училась в университете.

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