Известная украинская актриса Ольга Сумская появилась в компании певцов Павла Зиброва и Виталия Козловского, и рассказала, что ей очень повезло.

Ольга Сумская посещает светские мероприятия, на которых встречается с коллегами, пишет Politeka.net. Певец Виталий Козловский решил поделиться, как прошла одна из встреч.

Артист опубликовал видео, которое было снято весной этого года. На кадрах Ольга Сумская говорит, как ей повезло встретить Виталия Козловского и Павла Зиброва.

"Сегодня мне повезло дважды. Встретила таких красавцев. В понимаете меня, да?", - рассказала актриса, а Виталий Козловский поцеловал ей руку.

Звезда будто заставила сгорать от чувств, и Павел Зибров в шутку выкрикнул: "Я завожусь", а Виталий Козловский добавил: "Обожаю".

Отметим, Ольга Сумская находится в браке с коллегой Виталием Борисюком с 1996 года. У пары есть общая дочь Анна.

Актриса часто делится семейными кадрами, на которых ласково называет мужа "Виталичком". Видно, что пара сохранила тепло и любовь к друг другу сквозь года.

Примечательно, что это второй брак для артистки, ранее она была замужем за актером Евгением Паперным.

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