Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной актрисой из Украины. Звезда снялась во множестве картин, радуя украинцев творчеством почти 40 лет. Сначала Ольга была замужем за Евгением Паперным, от которого родила дочь Антонину Паперную, ставшую популярной актрисой в России. А сейчас Сумская замужем за Виталием Борисюком, от которого родила дочь Анну, которой уже 19 лет. Недавно у Виталия и Ольги была серебряная свадьба, 25 лет со времени бракосочетания. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Сумская сидела рядом с Борисюком среди новогодних украшений. Ольга подняла руку, показывая ладушку для фото, а Виталий показал два пальца, пока их снимали.
Фанаты не ставили лайки и не писали комплименты паре, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов для взаимодействия с автором.
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Также Politeka сообщала, что Сумская решила показать, как выглядела 30 лет назад до брака с Борисюком
А еще Politeka писала, что 55-летняя Сумская в маленьком боди и ботфортах доказала, что не хуже молодых актрис