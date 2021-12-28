Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Макс Барських здивував визнанням і дав обіцянку сам собі – зав'язати з алкоголем. За словами артиста, останнім часом він багато гуляв і випивав, і це його сильно вимотало. Про своє рішення кинути пити співак заявив в ефірі популярного ранкового TikTok Шоу на "Новому Радіо".

"Я зав'язую з алкогольним вечірками, тому що до добра вони не приводять", - заявив Макс. Він також додав, що останнім часом багато переосмислив про своє життя і прийшов до рішення кинути вживати алкоголь.

Барських також зазначив, що минуле літо провів зі своїми друзями в Україні, і в цей час вони влаштовували багато алкогольних вечірок.

"Це сильно вимотує, і ти емоційно спустошуєшся. У 2022 - му я хочу взагалі не пити", - поділився своїми планами співак.

Зазначимо, що Макс Барських працює разом із Аланом Бадоєвим, який знімає йому кліпи і навіть у певному сенсі продюсує його. Артист активно виступає в Росії, але іноді з'являється і на українському телебаченні у різних розважальних шоу.

Нагадаємо, Барських в костюмі Адама розкрив свою мрію, порадувавши прихильниць: "Ух, якраз не вистачало...".

Як повідомляла Politeka, Макс Барських підкорив заокеанську публіку, поділившись емоціями: "Час повертатися".

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