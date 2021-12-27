Як пише Politeka.net, танцюрист поділився новими кадрами у своїх сторіз. Як відомо, вже після проекту Мішок і Зарицька возз'єдналися для спільної роботи: танцюрист знявся в новому кліпі KAZKA на пісню «Автовідповідач». Це були перші для танцюриста зйомки в музичному відео.
Тепер Мішок зізнається, що для нього цей досвід виявився дуже незвичайним. Нещодавно вони з Зарицької виступили з новою піснею на телебаченні. Танцюрист брав участь у номері разом з іншою підтанцьовкою. В Instagram він поділився кадрами цього виступу.
"Вперше побачив себе на екрані. Виникли дивні почуття, досі невідомі", - підписав відео Мішок.
На кадрах вони з Зарицькою щосили демонстрували яскраві емоції, коли танцюрист нахиляв партнерку в підтримці, максимально наближаючись до її обличчя.
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Відзначимо, що раніше Зарицька натякнула, що знову перебуває у відносинах. Шанувальники припустили, що між ними з Мєшковим зав'язався роман, проте знаменитості поки так і не підтвердили ці чутки.
Нагадаємо, Зарицька з KAZKA вразила романтичною фотосесією з партнером по "Танцях з зірками".
Як повідомляла Politeka, у солістки KAZKA Зарицької нові стосунки.
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