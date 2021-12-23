Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая во время участия в проекте «Танці з зірками» потеряла больше 20 килограмм, впечатлила эффектным образом.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Александра Зарицкая опубликовала снимок со свежей фотосессии. Девушка выбрала необычное платье с открытыми плечами яркого фиолетового оттенка. Акцент пришелся на аккуратные плечи звезды и длинную шею. Образ прекрасно дополнил яркий макияж.

Под фото Зарицкая напомнила, что в мае группа готовится дать концерт во Дворце Спорта. Уже сейчас коллектив активно готовится к концерту.

Напомним, что Александра Зарицкая была одной из фавориток на проекте «Танці з зірками». Ради проекта девушка села на диету и занялась изнурительными тренировками. Чтобы партнер мог делать поддержки, Александра пошла на большие жертвы. Впрочем, похудение пошло на пользу артистке. Поклонники пришли в восторг от ее новой фигуры, не уставая делать ей комплименты в сети.

Напомним, что Зарицкая показала особенного мужчину: "Как первый парень".

Как сообщала Politeka, Зарицкую не узнали после очередного похудения: «Такая куколка».

Также Politeka писала, что Зарицкая рассказала, что у них с Мешковым: "Иногда я с ним...".