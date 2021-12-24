Известная певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказа, что у нее есть отношения, и она ходит на свидания со своим партнером.

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на журнал Viva, популярная украинская певица и фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая в закулисье "Музыкальной платформы" рассказала о своей личной жизни.

Ранее Саша рассказывала, что она рассталась со своим бойфрендом в время участия в "Танцях з зірками". Оказалось, возлюбленный артистки не выдержал ревности из-за местами откровенных танцев Саши с ее партнером по паркету Юрием Мешковым.

Однако, теперь, судя по всему, Зарицкая снова в отношениях. На вопросы журналистов о личной жизни она ответила, что все происходит так, как должно быть.

"Я очень счастлива, что нашла своего партнера. Мы с ним в прекрасных отношениях. Все плывет по течению, не будем жалеть о прошлом. С партнером хожу на свидание, у нас была очень интересная фотосессия. Иногда я с ним встречаюсь, иногда не встречаюсь", - говорит Зарицкая.

Напомним, Зарицкую из KAZKA не узнали в сети после очередного похудения, кадры: "Такая куколка".

Как сообщала Politeka Зарицкая из KAZKA рассказала, что у них с партнером по "Танцях з зірками" Мешковым: "Иногда я с ним...".

Также Politeka писала, что Зарицкая из KAZKA показала особенного мужчину в своей жизни: "Как первый парень".