Как пишет Politeka.net, танцор поделился новыми кадрами в своих сториз. Как известно, уже после проекта Мешков и Зарицкая воссоединились для совместной работы: танцор снялся в новом клипе KAZKA на песню «Автовідповідач». Это были первые для танцора съемки в музыкальном видео.
Теперь Мешков признается, что для него этот опыт оказался очень необычным. Недавно они с Зарицкой выступили с новой песней на телевидении. Танцор участвовал в номере вместе с другой подтанцовкой. В Инстаграм он поделился кадрами этого выступления.
«Впервые увидел себя на экране. Возникли странные чувства, доселе неведомые», - подписал видео Мешков.
На кадрах они с Зарицкой вовсю демонстрировали яркие эмоции, когда танцор наклонял партнершу в поддержке, максимально приближаясь к ее лицу.
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Отметим, что ранее Зарицкая намекнула, что снова состоит в отношениях. Поклонники предположили, что между ними с Мешковым завязался роман, однако знаменитости пока так и не подтвердили эти слухи.
Напомним, Зарицкая из KAZKA впечатлила романтической фотосессией с партнером по «Танцях з зірками».
Как сообщала Politeka, у солистки KAZKA Зарицкой новые отношения.
Также Politeka писала, что похудевшая на 20 кг Зарицкая из KAZKA покорила видом в платье с открытыми плечами.