Хореограф Юрий Мешков, который был партнером солистки группы KAZKA Александры Зарицкой по «Танцях з зірками», на фоне слухов об их романе рассказал о новом открытии в своей жизни.

Как пишет Politeka.net, танцор поделился новыми кадрами в своих сториз. Как известно, уже после проекта Мешков и Зарицкая воссоединились для совместной работы: танцор снялся в новом клипе KAZKA на песню «Автовідповідач». Это были первые для танцора съемки в музыкальном видео.

Теперь Мешков признается, что для него этот опыт оказался очень необычным. Недавно они с Зарицкой выступили с новой песней на телевидении. Танцор участвовал в номере вместе с другой подтанцовкой. В Инстаграм он поделился кадрами этого выступления.

«Впервые увидел себя на экране. Возникли странные чувства, доселе неведомые», - подписал видео Мешков.

На кадрах они с Зарицкой вовсю демонстрировали яркие эмоции, когда танцор наклонял партнершу в поддержке, максимально приближаясь к ее лицу.

Отметим, что ранее Зарицкая намекнула, что снова состоит в отношениях. Поклонники предположили, что между ними с Мешковым завязался роман, однако знаменитости пока так и не подтвердили эти слухи.

Напомним, Зарицкая из KAZKA впечатлила романтической фотосессией с партнером по «Танцях з зірками».

Как сообщала Politeka, у солистки KAZKA Зарицкой новые отношения.

Также Politeka писала, что похудевшая на 20 кг Зарицкая из KAZKA покорила видом в платье с открытыми плечами.