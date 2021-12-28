Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, модель і зірка Playboy Даша Астаф'єва у програмі "Світське життя" вперше розповіла про розставання з коханим Артемом Кімом.

Пара почала відносини в 2016 році, а ще через рік Артем зробив коханій пропозицію, однак, через проблеми, весілля довелося відкласти. А тепер стало відомо, що Даша з нареченим розлучилася. Не останню роль в розладі зіграли численні судові тяжби, в яких брав участь Кім. Справа в тому, що чоловіка звинувачують у розкраданні державних коштів у розмірі 27 мільйонів гривень.

За словами Астаф'євої, ці відносини стали для неї повчальною історією, і це єдиний випадок, коли після розставання вона з колишнім коханим залишилися друзями.

Даша також зазначила, що суди ще не закінчені, однак, вони з Артемом більше не можуть бути разом, так як ці відносини вичерпали себе.

"Багато було випробувань, багато втручань чужих людей. Це дуже складно, коли проблеми сильніші, на жаль, ніж стосунки", – поділилася артистка.

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