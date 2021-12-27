Переможниця третього сезону вокального шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук (AIDA) розповіла про те, чим займається в момент, коли вся країна готується зустрічати Новий Рік.

Як пише Politeka.net, співачка розповіла про свою роботу в новому пості в Instagram. Так, Ніколайчук розкрив, що зараз готує своїм шанувальникам подарунок: як з'ясувалася, вона записує новий альбом.

"Поки всі готуються до Новорічних свят, я готуюся до релізу нового альбому. Наступного року обіцяю вам музичний подарунок під ялинку", - написала у своєму пості Ніколайчук.

Вона підкріпила свою обіцянку милим новим фото. На знімку співачка позувала в студії звукозапису. Вона стояла перед мікрофоном з навушниками на голові і посміхалася.

Шанувальники не змогли стримати своєї радості.

"Вогонь", "Номер один", "Мені дуже подобається новий стиль пісень. Від душі бажаю щоб альбом записався, випустився і підкорив і зігрів мільйони сердець старих і нових шанувальників", "Аїда з Різдвом", "молодець", "елегантна", "така красуня", - пишуть люди.

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