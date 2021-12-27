Как пишет Politeka.net, певица рассказала о своей работе в новом посте в Инстаграм. Так, Николайчук раскрыл, что сейчас готовит своим поклонникам подарок: как выяснилась, она записывает новый альбом.
"Пока все готовятся к Новогодним праздникам, я готовлюсь к релизу нового альбома. В следующем году обещаю вам музыкальный подарок под елочку", - написала в своем посте Николайчук.
Она подкрепила свое обещание милым новым фото. На снимке певица позировала в студии звукозаписи. Она стояла перед микрофоном с наушниками на голове и улыбалась.
Поклонники не смогли сдержать своей радости.
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"Огонь", "Номер один", "Мне очень нравится новый стиль песен. От души желаю чтобы альбом записался, выпустился и покорил и согрел миллионы сердец старых и новых поклонников", "Аида с Рождеством", "Молодец", "Элегантная", "Такая красотка", - пишут люди.
Напомним, победительница "Х-Фактора" Аида Николайчук с новой прической пожаловалась на неудачный день.
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук в белье поделилась своим настроением.
Также Politeka писала, что победительница "Х-Фактор" Аида Николайчук вернулась на сцену с новой внешностью и песней.