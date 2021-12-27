Відомий танцюрист Макс Єжов, зірка "Танців з зірками" з Лесею Нікітюк, і учасник шоу-балету Олі Полякової, з'явився компанії зірки на честь прем'єри мюзиклу.

Оля Полякова стала головною героїнею мюзиклу "Нова Снігова королева", прем'єра якого відбулася днями, пише Politeka.net. У роботі брав участь колектив зірки, в тому числі танцюрист Макс Єжов. Останній опублікував спільне фото зі співачкою.

У кадрі Макс Єжов позував у костюмі під ручку з Олею Поляковою в образі - з великою короною на голові і в блискучому боді.

"Снігова Королева!!!",- підписав знімок автор поста.

За день публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Згода та любов😂 😂 😂 😂 😂"," Аауу Супер!❤️ Солодка парочка Твікс!❤️ Згода Вам та любов!❤️ Успіхів;~ миру щастя і любові! ❤ ️ ", "Круто виглядаєте)", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Макс Єжов був учасником "Холостячка" зі Златою Огневич, але не пройшов далі першого ефіру. Співачка засумнівалася в інтересі до неї, і заявила, що той прийшов на зйомки лише для піару.

Артист спростовував домисли Злати Огневич, але та все одно йому відмовила.

Нагадаємо, що партнер Никитюк по "Танцях з зірками" схвилював Полякову, з'явившись в одних трусах

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