Оля Полякова стала головною героїнею мюзиклу "Нова Снігова королева", прем'єра якого відбулася днями, пише Politeka.net. У роботі брав участь колектив зірки, в тому числі танцюрист Макс Єжов. Останній опублікував спільне фото зі співачкою.
У кадрі Макс Єжов позував у костюмі під ручку з Олею Поляковою в образі - з великою короною на голові і в блискучому боді.
"Снігова Королева!!!",- підписав знімок автор поста.
За день публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Згода та любов😂 😂 😂 😂 😂"," Аауу Супер!❤️ Солодка парочка Твікс!❤️ Згода Вам та любов!❤️ Успіхів;~ миру щастя і любові! ❤ ️ ", "Круто виглядаєте)", - написали користувачі Мережі.
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Зазначимо, Макс Єжов був учасником "Холостячка" зі Златою Огневич, але не пройшов далі першого ефіру. Співачка засумнівалася в інтересі до неї, і заявила, що той прийшов на зйомки лише для піару.
Артист спростовував домисли Злати Огневич, але та все одно йому відмовила.
Нагадаємо, що партнер Никитюк по "Танцях з зірками" схвилював Полякову, з'явившись в одних трусах
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