Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас Полякова является звездным детективом в шоу "Маска" вместе с Олегом Винником, Андреем Данилко, Настей Каменских и Дзидзьо.
Так, на этот раз артистка опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Полякова показала, как прошел мюзикл с её участием "Новая снежная королева".
"Меня переполняют невероятные эмоции, как и всех, кто уже успел побывать на премьере «Новой Снежной королевы» во Дворце искусств «Украина». Первые мюзиклы позади и уже сейчас можно сказать, что нам с командой лучших постановщиков, танцоров и артистов Украины удалось создать великий мюзикл. Мне приходят отклики все эти дни, и я рада, что нам действительно удалось всех так сильно впечатлить и перенести на два часа в сказку.
Окунитесь в эту праздничную атмосферу вместе с нами! Вы ещё можете успеть купить билеты на это потрясающее шоу, которое продлится до 4 января на сцене Дворца «Украина»", — поделилась Ольга Полякова.
Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Талант и красота в одном флаконе", "Вот! Именно Снежная Королева! Оно!)", "Мы тоже были, все в восторге, ребёнку очень понравилось. Настоящая Новогодняя Сказка", "Бомба!!!🔥🔥Ты эпическая в нем! Очень красивая музыка, мурашки от того, как ты поешь 🔥браво!! Наконец-то у нас появились такие представления".
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