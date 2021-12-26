Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас Полякова является звездным детективом в шоу "Маска" вместе с Олегом Винником, Андреем Данилко, Настей Каменских и Дзидзьо.

Так, на этот раз артистка опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Полякова показала, как прошел мюзикл с её участием "Новая снежная королева".

"Меня переполняют невероятные эмоции, как и всех, кто уже успел побывать на премьере «Новой Снежной королевы» во Дворце искусств «Украина». Первые мюзиклы позади и уже сейчас можно сказать, что нам с командой лучших постановщиков, танцоров и артистов Украины удалось создать великий мюзикл. Мне приходят отклики все эти дни, и я рада, что нам действительно удалось всех так сильно впечатлить и перенести на два часа в сказку.

Окунитесь в эту праздничную атмосферу вместе с нами! Вы ещё можете успеть купить билеты на это потрясающее шоу, которое продлится до 4 января на сцене Дворца «Украина»", — поделилась Ольга Полякова.