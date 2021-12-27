Оля Полякова стала главной героиней мюзикла "Новая Снежная королева", премьера которого состоялась на днях, пишет Politeka.net. В работе принимал участие коллектив звезды, в том числе танцор Макс Ежов. Последний опубликовал совместное фото с певицей.
В кадре Макс Ежов позировал в костюме под ручку с Олей Поляковой в образе - с большой короной на голове и в блестящем боди.
"Снежная Королева!!!", - подписал снимок автор поста.
За день публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
"Совет да любовь😂😂😂😂😂", " аауу Супер!❤️ Сладкая парочка ТВИКС!❤️Совет вам да Любовь!❤️ Успехов;~ мира счастья и Любви! ❤️", "Круто смотритесь)", - написали пользователи Сети.
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Отметим, Макс Ежов был участником "Холостячка" со Златой Огневич, но не прошел дальше первого эфира. Певица засомневалась в интересе к ней, и заявила, что тот пришел на съемки лишь для пиара.
Артист опровергал домыслы Златы Огневич, но та все равно ему отказала.
Напомним, что партнер Никитюк по "Танцях з зірками" взволновал Полякову, появившись в одних трусах
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