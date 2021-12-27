Как пишет Politeka.net, на официальной страничке программы "Світське життя" в Instagram опубликовали фото с большого концерта "Вечер премьер", который ведет известная украинская телеведущая Катя Осадчая.

"Уже через час, в 21.00 встречаемся на "Вечере премьер"🎅🏻🎄❄️ Яркое музыкальное шоу, громкие премьеры, новая жизнь старых хитов - только сегодня вечером "1+1" 😉🔥", - написали на странице.

Как видим, на концерте выступали Оля Полякова, DZIDZIO, Jerry Heil, группа Mozgi, Олег Скрипка и группа "Вопли Видоплясова", Сергей Танчинец и группа "Без обмежень", Артем Пивоваров, Ирина Федишин.

В комментариях украинцы раскритиковали концерт.

"Ох и тошнота. Теперь понятно, чего все поют свои "хиты" по три года. Однопесенники! На большее не способны. Даже голые ж*пы и декольте не помогут. Хоть приколыхали, потому что рано подниматься. Ничего не потеряю если дальше не увижу", "А где Тина? А где Монатик?😮 ", "Эстрада у нас, то картавые, то шипелявые. Начало было крутое, а дальше 🤦♀️🤷️Катерина, как всегда супер", "Слишком много песен на русском...🤑", "Боже, какая тошнотаааа😢", "Фиг*я, а не концерт", " Неужели не будет The Hardkiss ????? 😢😢😢", - написали в Сети.

Ранее Politeka писала, что Оля Полякова после нового преображения вызвала бурную реакцию украинцев: "Мурашки от того, как...".

Напомним, что в Сети раскрыли детали знакомства Тины Кароль и Саниной с The Hardkiss: как они выглядели в молодости.

А еще Politeka сообщала, что Полякова в белых перьях расцвела рядом с Dzidzio, яркие кадры: "впервые вместе".