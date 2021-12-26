Певица Оля Полякова была приятно поражена, когда победитель "Маски" MELOVIN, наконец, раскрыл себя - она обратилась к нему от имени своих коллег.

Так, Полякова поздравила MELOVIN'а с победой на шоу "Маска" (прятался в костюме меланхоличной модницы-Жирафы), сделав соответствующий пост в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Оля сравнила итоги первого сезона "Маски", в котором она также участвовала, и второго - в этот раз было гораздно сложнее.

"Если к концу первого сезона я и мои коллеги-детективы почти всех угадали, то во втором мы были в шоке, когда открылась финальная маска. Как можно было так виртуозно нас водить за нос все выпуски? Я искренне поздравляю Меловина с победой во втором сезоне. Ты достоин этой награды!", - обратилась она к триумфатору шоу.

Также Полякова поблагодарила своих товарищей за судейским столом, с которыми бок о бок провела десять эфиров.

"Также спасибо моим коллегам-детективам Дзидзьо, Насте Каменских, Андрею Данилко и Олегу Виннику за незабываемые дни, проведённые вместе, смех, шутки, танцы, крики и, конечно же, бесконечную взаимную любовь", - растрогалась артистка.

А в довершение Полякова продемонстрировала самые яркие образы, в которых щеголяла на "Маске" - один фантастичнее другого. Первой прокомментировала актриса Ольга Сумская: "Ольчик, КОСМИЧЕСКАЯ!🔥🔥🔥"

Другие присоеднились к обсуждению: "Ну как?? Как можно так охеренно выглядеть???!!!!!😍🔥"; "Оленька, в каждом образе невероятная красотка😍"; "Мало кто помнит откуда этот прикид... Мультипаспорт!!!😂"; "Каждый образ шикарен! Точнее Оля во всех этих нарядах😍😍"; "Охренительные образы! 😍😍😍 Извините за мой французский. Не удержалась. Обычно я более сдержанная 🙈"; "О, да Мэловин талантище. Всегда знала это, ну тут он ещё раз удивил.👏".

Напомним, Данилко пришел на финал «Маски» не один, Полякова аж вскочила с места: «Поможет разгадать…»

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