Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка сиділа в журі шоу "Україна має талант", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в сторіс домашні кадри, на яких показала себе з розкішним розпущеним волоссям.

На відео Ксенія продемонструвала свої секрети краси, вона робила процедури з волоссям, а в кінці показала результат. Треба сказати, що такий шикарною шевелюрі можна тільки позаздрити.

"Доброго ранку, дорогі. Шовк есенція відновлює і працює, як Термозахист. Дівчатка, один з моїх секретів блискучих волосся-гребінець для моментального вирівнювання. Зубчики з керамічним покриттям. Розгладжують, не псують структуру волосся, не обпалюють шкіру голови, не травмують посічені кінчики. Волосся блищать і не втрачають вологу", - розповіла в сторіс Мішина.

Нагадаємо, Мішина емоційно висловилася після фіналу "Україна має талант": "Артем, твоя перемога...".

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