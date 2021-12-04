Известная актриса и бывшая "Холостячка" Ксения Мишина поделилась смелыми карами в купальнике и рассорила поклонников.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка", поделилась в своем Instagram яркими фото с отдыха. Надо сказать, что смелые кадры звезды в купальнике вызвали бурное обсуждение в комментариях.

На новых фотография Ксения запечатлена на отдыхе в ОАЭ, она нежится на пляже и в океане, демонстрируя идеальную фигуру. Перед камерой звезда появилась в смелом черном купальнике, который подчеркнул аппетитные формы и стройные ножки. Ее волосы мокрые и растрепанные, а на лице нет макияжа. В подписи к публикации Мишина обратилась к женщинам.

А в комментариях к ее публикации началась бурная дискуссия между фолловерами звезды:

"Такое сложное время, эпидемия, страна на пороге нищеты...и смотришь фото и недоумеваешь, неужели вот это хвастовство фигуры, красивой жизни, которое смотрят обычные люди, учителя, врачи, которые не могут позволить себе данную роскошь, вас умиляют?", "Не ее вина, что у врачей плохая зп, и она не обязана скрывать то что у неё есть деньги, она их заработала", "А вы считаете, что обществу будет лучше, если постить только негатив?", "Придолбаться не к чему? Девушка, зависть плохая штука, она съедает. Сложное время только для тех, кто не умеет работать и зарабатывать на такую роскошь", "Завидуйте молча, шикарная женщина, это тяжёлый труд следить за собой".

Напомним, Мишина после расставания с Эллертом показалась в компании обаятельного красавца: "Мы пара".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина покуражилась с известным ведущим: "Теперь надо еще Эллерта позвать".

Также Politeka писала, что Мишина удивила словами об окончательном расставании с Эллертом: "Ради своего...".