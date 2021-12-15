Ксения Мишина родом из Крыма, но свою карьеру она стала строить в столице, пишет Politeka.net. Артистка в Инстаграм рассказала о переломном моменте своей жизни, когда она оказалась в столице.
По словам красотки, она сразу решила поступать в университет театра, кино и телевидения Карпенко-Карого. Сначала будущая звезда планировала стать телеведущей, поэтому прошла курсы в Интершколе. Однако сидя за партой, артистка поняла, что она будет актрисой и никем другим.
Ксения Мишина записалась на курсы для поступления на актерство, а параллельно приняла участие в кастинге на талант-шоу «Украина слезам не верит», вопреки тому, что страдает от панических атак, и также она не умела ни петь, ни танцевать.
В жюри проекта находились Константин Меладзе и Наталья Андрейченко, несмотря на большую конкуренцию Ксения Мишина попала в последний тур кастинга, для которого она подготовила песню, танец и сценку, последняя только и понравилась жюри. В итоге будущей звезде сказали, что она красивая и становится участницей шоу.
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"Уйдя за занавес после всего этого позора я дико расплакалась. В тот момент я узнала, какой же силой может обладать красота, но в тот же момент я решила, что навстречу мечте я буду идти через профессионализм и бесконечную работу над собой", - написала Ксения Мишина.
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