Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая сидела в жюри шоу "Україна має талант", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис домашние кадры, на которых показала себя с роскошными распущенными волосами.

На видео Ксения продемонстрировала свои секреты красоты, она делала процедуры с волосами, а в конце показала результат. Надо сказать, что такой шикарной шевелюре можно только позавидовать.

"Доброе ранее утро, дорогие. Шелк эссенция восстанавливает и работает, как термозащита. Девочки, один из моих секретов блестящих волос – расческа для моментального выравнивания. Зубчики с керамическим покрытием. Разглаживают, не портят структуру волос, не обжигают кожу головы, не травмируют посеченные кончики. Волосы блестят и не теряют влагу", - рассказала в сторис Мишина.

Напомним, Мишина эмоционально высказалась после финала "Україна має талант": "Артём, твоя победа...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина опозорилась на шоу с Меладзе, подробности: "Я дико расплакалась".

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