Як пише Politeka.net, Олександр Пікалов є одним з артистів Студії"Квартал 95". На офіційній сторінці проекту з'явився новий образ зірки, який він приміряв для новорічного випуску.

На фото Олександр сидів у рожевому костюмі зайчика, а в руках тримав морквину. Як можна побачити, зайчик був втомленим.

"До кінця року часто здається, що сил вистачить рівно на те, щоб дожити до новорічної ночі

Але, друзі, нехай вас радують думки про свято. Свято в колі сім'ї, близьких і друзів. Думки про затишок з запахом мандаринів. І, звичайно, думки про те, що ми приготували для вас просто неймовірний Новорічний "Вечірній Квартал"!", - було написано під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вже в кадр не лізе", "Зайка, спасибі", "П'ятачок вже не той", "втомився зайка", "во, від'ївся, кошмар, скоро бочком в двері буде входити, печалька", "так, що час з людьми робить, зажралися", "час сідає на дієту".

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