Как пишет Politeka.net, Александр Пикалов является одним из артистов студии "Квартал 95". На официальной страничке проекта появился новый образ звезды, который он примерил для новогоднего выпуска.

На фото Александр сидел в розовом костюме зайчика, а в руках держал морковку. Как можно увидеть, зайчик был уставшим.

"К концу года часто кажется, что сил хватит ровно на то, чтобы дожить до Новогодней ночи

Но, друзья, пусть вас радуют мысли о празднике. Праздник в кругу семьи, близких и друзей. Мнения о уюте с запахом мандаринов. И, конечно, мысли о том, что мы приготовили для вас просто невероятный Новогодний "Вечерний Квартал"!", - было написано под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментариИ:

"Уже в кадр не лезет", "Зайка, спасибо", "Пятачок уже не тот", "Устал зайка", "Во, отъелся, кошмар, скоро бочком в дверь будет входить, печалька", "да, что время с людьми делает, зажрались", "Время садится на диету".

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